الكاظمي‭ ‬يحمل‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملفات إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬وسط‭ ‬عقبات‭ ‬الموالين‭ ‬لإيران

2020/08/18 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬قصف‭ ‬بالكاتيوشا‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬فيكتوريا‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد بغداد‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ باتت‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المصالح‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يومية‭ ‬والأطراف‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬أقل‭ ‬غموضا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تزداد‭ ‬فيه‭ ‬حدة‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬الداعمة‭ ‬لإيران‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الخميس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬وبعد‭ ‬يوم‭ […]

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