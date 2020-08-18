2020/08/18 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف بالكاتيوشا على قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد بغداد- (أ ف ب) – واشنطن – الزمان باتت الهجمات ضد المصالح الأميركية في العراق يومية والأطراف التي تقف خلفها أقل غموضا في وقت تزداد فيه حدة المواجهة بين الاطراف الداعمة لإيران ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يلتقي الرئيس الأميركي الخميس للمرة الأولى.
وبعد يوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحمل ثلاثة ملفات إلى واشنطن وسط عقبات الموالين لإيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبعد يوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحمل ثلاثة ملفات إلى واشنطن وسط عقبات الموالين لإيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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