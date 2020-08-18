هل يقبل البيت الأبيض بمنطق التوازن في العراق؟

2020/08/18 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراقيون يعلّقون آمالاً كبيرة على زيارة رئيس حكومتهم إلى البيت الأبيض.منهم مَن يريد أن ينقل أحلامه المستحيلة في القضاء على نفوذ إيران في العراق، وآخرون يريدون أن تصل الى الرئيس الامريكي رسالة مفادها أنَّ أيام بقاء قواته في هذا البلد باتت معدودة أو هكذا يجب أن تكون.أمّا القسم الثالث من […]

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