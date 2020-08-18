الحريري‭ ‬يقبل‭ ‬بقرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬وأنصاره‭ ‬ساخطون‭ ‬والسعودية تطالب‭ ‬بمعاقبة‭ ‬حزب‭ ‬الله

2020/08/18 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬سوريا‭ ‬وحزب‭ ‬نصرالله‭ ‬بجريمة‭ ‬14‭ ‬شباط الرياض‭ – – ‬بيروت‭-‬ايدسشندام‭ (‬هولندا‭)- ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بلبنان‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬اغتيال‭ ‬والده‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري،‭ ‬كشفت‭ ‬‮«‬الحقيقة‮»‬،‭ ‬معلناً‭ ‬باسم‭ ‬عائلته‭ ‬وعائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬‮«‬قبول‮»‬‭ ‬الحكم‭.‬ وقال‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ […]

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