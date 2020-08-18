2020/08/18 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا دليل على علاقة سوريا وحزب نصرالله بجريمة 14 شباط الرياض – – بيروت-ايدسشندام (هولندا)- ا ف ب – الزمان اعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الثلاثاء أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي أصدرت حكمها في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، كشفت «الحقيقة»، معلناً باسم عائلته وعائلات الضحايا «قبول» الحكم. وقال الحريري في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري يقبل بقرار المحكمة الدولية وأنصاره ساخطون والسعودية تطالب بمعاقبة حزب الله) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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