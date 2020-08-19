ثلاثية باريسية تحجز المقعد الاول في نهائي الابطال على حساب لايبزيج

2020/08/19 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء( 18 آب 2020) في أن يكون الطرف الاول في المباراة النهائية للابطال بعد الفوز على نظيره لايبزيج الألماني 3 - صفر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في لقاء جرى على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

بداية الشوط الاول شهدت افضلية فرنسية وضغط أجبر فريق لابيزيج بالتراجع الى الدفاع وتوالت الفرص الفرنسية وكان لنيمار حصة فيها، وجاءت الدقيقة 13 ومعها هدف التقدم الاول لباريس سان جيرمان، من ضربة ثابتة رفعت في منطقة جزاء لايبزيج سددها ماركينهوس بالرأس هزت الشباك الالمانية، وحاول لايبزيج البحث عن التعادل ونظم صفوفه بفرص معدودة، لكن الدقائق الخمسة الاخيرة من الشوط الاول شهدت فورة فرنسية ساهمت بمضاعفة النتيجة والهدف الثاني عند الدقيقة 42، جاء بواسطة دي ماريا، لينتهي الشوط الاول فرنسي 2- صفر.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، واستمرت أفضلية باريس سان جيرمان والهدف الثالث عند الدقيقة 56 جاء بواسطة خوان بيرنات، فيما إعتمد فريق لايبزيج على الهجمات المرتدة حتى نهاية المباراة والفوز الباريسي 3- صفر.

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل للدور نصف النهائي بعدما أطاح بأتالانتا في ربع النهائي، بينما حقق لايبزيج مفاجأة كبيرة بعدما نجح في إقصاء أتلتيكو مدريد من نفس الدور، وسيلعب باريس سان جيرمان في نهائي البطولة، أمام الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي، التي ستقام مساء الغد.

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