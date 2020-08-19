سان جيرمان يهزم لايبزيج بثلاثية ويبلغ نهائي دوري الابطال

2020/08/19 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على لايبزيج الألماني (3-0)، اليوم الثلاثاء، على ملعب النور.

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