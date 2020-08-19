2020/08/19 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة جنايات نينوى تغير الوصف القانوني لواقعة العبارة في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/19 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة جنايات نينوى تغير الوصف القانوني لواقعة العبارة في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة جنايات نينوى تغير الوصف القانوني لواقعة العبارة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).