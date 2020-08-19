الكاظمي يصل الى واشنطن

2020/08/19 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الى واشنطن في زيارة رسمية.

وكان الكاظمي قد غادر، امس الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية، فيما كشف مكتبه بعض الفقرات من جدول الزيارة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، الى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي سيعقد خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات".

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بغداد اليوم- بغداد

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