2020/08/19 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ترحب بحكم الإدانة الصادر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

توفي محمد علي تسخيري، المستشار الاعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في شؤون العالم الاسلامي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عاماً، وذلك بعد أن شغل عدة مناصب مهمة في إيران.

وأفادت وسائل الاعلام الإيرانية الرسم

بغداد اليوم- متابعة

قال السيناتور جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، إنه يجب أن يتكاتف الأمريكيون من أجل إخراج الرئيس الحالي من البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لم يبق على يوم انتخا

بغداد اليوم- متابعة

كادت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن، ليلة الأحد، وفقًا لعدد من الأشخاص كانوا على متن طائرة الرئاسة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بومبيو: نرحب بحكم الإدانة الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بومبيو: نرحب بحكم الإدانة الصادر في قضية اغتيال رفيق الحريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).