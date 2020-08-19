ترامب يعلن تأجيل المحادثات التجارية مع الصين بسبب كورونا

2020/08/19 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تأجيل المحادثات التجارية مع الصين بسبب فيروس كورونا.

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