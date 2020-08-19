روزنامة الأسبوع: المهندس جا ورسم البنا! - كمال الجزولي

2020/08/19 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الإثنينجيلي عبد الرحمن، أحد أهمِّ شعراء القرن العشرين السَّودانيِّين والعرب، ولد عام 1931م بجزيرة صاي النِّيليَّة، أحد مَواطن المحس السَّكُّوت النُّوبيِّين بشمال السُّودان، وتوفي بمعهد ناصر بالقاهرة في 24 أغسطس 1990م.



علاقته بمصر بدأت عندما التحق مع والدته، وهو ابن عامين، بوالده الذي كان هاجر إليها عام 1920م، ليعمل بوَّاباً بأحد القصور الملكيَّة في مقاطعة الشَّرقيَّة.



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