روزنامة الأسبوع: تَرِكَةُ أُمِّ عِتْمَان! - كمال الجزولي

2020/08/19 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينفي السَّادس عشر من أغسطس الجَّاري تهلُّ الذكرى الرَّابعة والسَّبعون لتأسيس الحزب الشِّيوعي السُّوداني.



وعلى كثرة الأحداث التي جرت طوال ذلك العمر، إلا أن ثمَّة أثراً حاسماً، بوجه مخصوص، لأحداث بعينها وقعت بين شهري يوليو ـ أغسطس 1977م، في ما يتَّصل ببلورة موقف الحزب النِّهائي من قضيَّة "الدِّيموقراطيَّة/الإنقلابات العسكريَّة".



فمنذ سنوات الاستقلال الباكرة ظلَّ الصِّراع محتدماً، داخل هذا ا ......





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