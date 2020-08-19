باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ

2020/08/19 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على لايبزيج الألماني (3-0)، اليوم الثلاثاء، على ملعب النور.باريس أنهى مغامرة لايبزيج، الذي وصل إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، ليضرب رجال المدرب الألماني توماس توخيل موعدًا مع الفائز من مباراة ليون ضد بايرن ميونخ، التي […]

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