2020/08/19 | 01:53 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل واشنطن في زيارة رسمية يلتقي فيها الرئيس الأميركي ترمب

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