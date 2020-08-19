2020/08/19 | 01:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أبو ظبي طعنت القضية الفلسطينية في الظهر باتفاق التطبيع مع إسرائيل.جاء ذلك في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركتي فتح وحماس، لبحث اتفاق التطبيع بين إسرائيل والامارات ولمواجهة خطة الضم الإسرائيلية.وأضاف عباس أنه ليس من حق الإمارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني، مؤكدا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس: الإمارات وجهت “طعنة” في ظهر القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس: الإمارات وجهت “طعنة” في ظهر القضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).