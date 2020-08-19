2020/08/19 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، ضمان حصول بلاده على لقاح "واعد" ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن بلاده ستصنعه وتوزعه مجاناً على السكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراليا تعلن انتاج اول لقاح ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراليا تعلن انتاج اول لقاح ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).