الكاظمي يصل إلى واشنطن وسيلتقي ترامب بعد غد

2020/08/19 | 02:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء الى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الامريكية في زيارة رسمية تستمر لمدة خمسة ايام على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء أن “الكاظمي وصل اليوم الاربعاء الى واشنطن على ، مضيفا انه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم […]

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