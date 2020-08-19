زعيم حزب عراقي يدعو الحكومة للتطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات

2020/08/19 | 03:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعا زعيم حزب الأمة العراقية النائب السابق في مجلس النواب مثال الآلوسي الحكومة العراقية إلى التطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات العربية المتحدة.وقال الآلوسي في تصريح صحفي إن “العراق بحاجة إلى الخروج من معسكر الحروب والتطرف والأوهام، وهو بحاجة لبناء علاقات مستقرة مع كافة دول العالم”، مردفاً “لهذا العراق بحاجة الى اتفاقية سلام […]

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