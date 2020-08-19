رئيس مالي يعلن استقالته بعد احتجازه على أيدي متمردين

2020/08/19 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، فجر اليوم الأربعاء، عن استقالته من منصبه.

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