2020/08/19 | 03:36 - المصدر: الصباح

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ضمن فعاليات الفضاء الالكتروني لأمانة الشؤون الثقافية في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، ينظم نادي الشعر جلسة بعنوان "قريباً من الضوء"..



اونلاين، في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 26 آب الحالي.

وقال رافد القريشي، رئيس نادي الشعر: إنَّ الجلسة تعنى بأدب الشباب، من خلال قراءات في قصائدهم ومناقشات مستفيضة لها.

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