2020/08/19 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ قحطان جاسم

انتهى الشاعر حازم جابر من كتابة أغنية جديدة بعنوان "ما كلت للناس أحبك"، ألحان مظفر الأمير وغناء حسام الرسام وهمام إبراهيم، ومن المؤمل أنْ تعرض قريباً على القنوات الفضائية العراقية.

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