معرض تشكيلي

2020/08/19 | 03:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ كاظم لازم

تقيم دار الثقافة الكرديَّة يوم الأحد المقبل معرضاً تشكيلياً وفق نظام "اونلاين" للفنان محمود عجمي، سيضم المعرض 15 لوحة تشكيليَّة يسلط بعضٌ منها الضوء على العصر السومري وتاريخ العراق القديم، كما يتضمن المعرض عملاً نحتياً طينياً كبيراً يرمز الي الحضارة السومرية الأولى، فضلاً عن لوحات تشير الى المرأة العراقية عبر العصور.

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