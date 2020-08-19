عزت الشابندر : محاولات سياسية لاعادة ترتيب البيت الشيعي

2020/08/19 | 05:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- كشف السياسي عزت الشابندر، عن محاولات سياسية لاعادة ترتيب “البيت الشيعي”، فيما استبعد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر.وقال الشابندر في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء :” توجد محاولات سياسية وحوار شيعي شيعي لاعادة ترتيب البيت الشيعي، مستبعدا اعادة التئام الكتل السياسية الشيعية من جديد.وبشأن الانتخابات، استبعد الشابندر اجراء الانتخابات […]

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