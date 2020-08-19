الانتخابات المبكرة : الحزب الاسلامي يدعو الى اشراف اممي على صناديق الاقتراع

2020/08/19 | 05:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعا الحزب الاسلامي العراقي ، الى اشراف اممي على صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة.وقال الامين العام للحزب رشيد العزاوي في تغريدة على “تويتر”: “نطالب بان يكون هناك اشراف اممي على صناديق الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات القادمة ونمنع التزوير”.نطالب ان يكون هناك إشراف اممي على صناديق الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات القادمة ونمنع […]

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