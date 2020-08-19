الديمقراطيون يجمعون على ترشيح بايدن ويتعهدون بإنهاء “فوضى” ترامب

2020/08/19 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز جو بايدن رسمياً الثلاثاء بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في 3 تسرين الثاني/نوفمبر.وكما كان متوقّعاً، فقد صوّتت غالبية المندوبين الديموقراطيين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه ميلووكي (شمال) وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.[…]

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