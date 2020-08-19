بريطانيا: زيادة معدلات اكتئاب البالغين بسبب فايروس كورونا

2020/08/19 | 06:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن معدلات الاكتئاب قد تضاعفت تقريبًا في بريطانيا منذ تم إغلاق البلاد في أواخر مارس نتيجة لوباء فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الإحصاءات الرسمية في البلاد.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في دراسة خاصة نُشرت الثلاثاء إن 19.2% من البالغين من المرجح أنهم عانوا من أعراض الاكتئاب في يونيو، بعد ثلاثة أشهر من إغلاق قطاعات كبيرة […]

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