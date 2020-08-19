سلالة جديدة من كورونا تواجه العالم في الموجة الثانية أقوى 10 مرات

2020/08/19 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت في الأيام الاخيرة سلالة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا ، مما تسبب في رفع حالة الطوارئ والتنبؤ بالموجة الثانية لفيروس كورونا التي قد تهدّد العالم بأكمله هذه المرة .وفقًا لما ورد في صحيفة ” ميرور” البريطانية ، أن الدكتور تامبياه الذي يعمل مستشارا في جامعة سنغافورة الوطنية قال إن هناك دليلًا على […]

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