شاهد إعلان “رئيس مالي” استقالته بعد اعتقاله من الانقلابيين

2020/08/19 | 07:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته؛ منعا لإراقة الدماء، وذلك بعد تمرد عسكري، احتجز على خلفيته، في معسكر كاتي.وقال أبو بكر كيتا، في خطاب مقتضب، بثه التلفزيون الرسمي: “أشكر الشعب المالي على دعمه طوال هذه السنوات، وعلى عاطفته..أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي اعتبارا من تلك اللحظة”.وقرر الرئيس المالي المستقيل في […]

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