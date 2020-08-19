شاهد: استفتاء جديد للمرجع السيستاني بشأن اقامة المجالس الحسينية

2020/08/19 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المرجع الديني الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني، البيان الذي صدر عن مكتبه في النجف الاشرف قبل ايام بشأن إقامة مراسم عزاء الامام الحس...

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