شاهد: أحد أخطر قادة جريمة ’سبايكر’ في قبضة الاستخبارات العراقية

2020/08/19 | 07:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية، إلقاء مفارزها القبض على أحد القادة الإرهابيين منفذي جريمة "سبايكر" في محافظة كركوك شمالي البلاد....

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