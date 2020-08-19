بيان حول الوضع في بيلاروسيا: لماذا لم تعد الجماهير تثق في نظام لوكاشينكو؟ - التيار الماركسي الأممي

2020/08/19 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيار_الماركسي_الأممي تجدون فيما يلي بيانا حول الوضع في بيلاروسيا.



شعارنا هو: من أجل إضراب سياسي عام! فليسقط نظام لوكاشينكو! من أجل الاشتراكية والديمقراطية الحقيقية!نحن، باعتبارنا ماركسيين، نفهم أن الأزمة السياسية التي تتكشف الآن في بيلاروسيا ليست نتيجة مصادفة عرضية أو مكائد لدول أجنبية.



إنها نتيجة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.



تمكنت بيلاروسيا على مدار عقدين ......





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