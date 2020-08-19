«حزب الله» من التحرير إلى الطغيان - جلبير الأشقر

2020/08/19 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر فيما أكتب هذا المقال الأسبوعي صباح الثلاثاء بغية نشره كالمعتاد في عدد «القدس العربي» الصادر يوم الأربعاء، ينتظر لبنان ومعه عموم الشرق الأوسط، بل والعالم بأسره لما لهذه المنطقة من أهمية استراتيجية، ينتظرون أن تُصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمَها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.



وقد درج تشبيه المفعول المنتظر لقرار المحكمة بالقنبلة، وهو مجاز بات يرتبط بانفجارين فعليين: أولهم ......





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