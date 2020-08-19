محكمة لاهاي: لا دليل على تورط سوريا وحزب الله باغتيال الحريري

2020/08/19 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيمن بين أربعة متهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أدانت المحكمة الخاصة المنعقدة في لاهاي واحداً من المتهمين وبرأت الثلاثة الآخرين.والمتهم عضو سابق في حزب الله.وقبيل النطق بالحكم، كان قاضي المحكمة قد أشار إلى عدم وجود أدلة على تورط حزب الله وسوريا في اغتيال الحريري.وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو السابق في حزب الله اللبناني سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي: «تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركاً في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري».وكانت المحكمة الخاصة، المنعقدة في لاهاي الهولندية، قد حكمت بالبراءة على ثلاثة متهمين آخرين في القضية.وبالرغم من أن عياش عضو سابق في حزب الله، فقد قال القاضي راي وهو يتلو ملخصاً لقرار المحكمة «ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها أي دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».

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