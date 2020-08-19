2020/08/19 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجياكدت حكومة البصرة المحلية، أمس الثلاثاء، ان هناك إجراءات وتسهيلات اتخذتها بشأن تسهيل سفر المرضى للعلاج في ايران.وأوضح معاون محافظ البصرة والناطق الرسمي معين الحسن في تصريح صحفي اطلعت عليه المستقبل العراقي ان الحكومة المحلية تبدي استعدادها لتسهيل سفر المرضى للعلاج إلى ايران من خلال تقديم طلب مع التقارير الطبية الحديثة وتثبيت المسحة الطبية من دائرة صحة البصرة او المختبرات الطبية الاهلية، الى مكتب شؤون المواطنين بالمحافظة لحصول موافقة محافظ البصرة حصريا على الطلب. وأشار الحسن إلى أن إدارة منفذ الشلامجة الحدودي لن تسمح بالعبور الا بكتاب موقع من محافظ البصرة على موافقة سفر المريض.وأضاف الحسن ان الحكومة المحلية على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات للمرضى الراغبين بالعلاج خارج العراق .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يسهل اجراءات سفر المرضى للعلاج في إيران) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يسهل اجراءات سفر المرضى للعلاج في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).