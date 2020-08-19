شيخ عشيرة نقلا عن رشيد فليح: انتظر قرارا من السعودية والامارات لالغاء امر اقالتي!

2020/08/19 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس، الأربعاء، عن عدم مغادرة قائد شرطة البصرة رشيد فليح منصبه رغم صدور قرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالته، مشيرا إلى أنه ينتظر قرارا من السعودية والامارات للبقاء بمنصبه.وقال الدنبوس في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “قائد شرطة البصرة رشيد فليح لم يسلم […]

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