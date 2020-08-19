غربة عاشق ،،،،، - منصور الريكان

2020/08/19 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان ومضينا نرسم الأوهام أحلاماً على شاطئ كل العاشقينْوغرزنا شفرة السيف بوجه من نحبْنحن غبنا وعشقنا كل ما بان بحزن الفاختاتْواعتلينا منبر العشق اللذيذْلا تلمني يا صديقي فأنا كنت الغريبْورماني الحزن مخموراً أغني في أتون الذكرياتْهكذا كنت الرمادي ووجهي بانتكاسته المريرةْكيف أنساك وقد غارت عيوني بالدموعْكل ما بان عليَّ من خشوعْكنت أرمي وجع الليل وصوتي كالمسافرْغرب ......





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