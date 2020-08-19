حتى لا تصطدم البشرية بأسوأ سيناريو - جيلاني الهمامي

2020/08/19 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي حتى لا تصطدم البشرية بأسوأ سيناريوبدأ التفكير من الان في مرحلة ما بعد الكورونا.



وتنكب مكاتب الدراسات ومؤسسا البحوث الاستراتيجية على البحث في مآلات التطورات المرتبطة بانتشار الوباء والسيناريوهات المتوقعة.



وبطبيعة الحال يجري الان في الغرف المغلقة وفي ورشات البحث في صياغة التوصيات وبلورة تصورات مختلفة حول صورة العالم والعلاقات بين الدول وداخل المجتمعات وأنماط الثقافة المستقبلية والسلوك ال ......





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