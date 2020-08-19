خطوات سريعة.. لصنع الأفاتار الخاص بك على فيسبوك

2020/08/19 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك أن استخدام الإيموجى أو الرسوم والصور التعبيرية من أكثر الأشياء التى يفضل البعض استخدامها عند الكتابة على مواقع التواصل المختلفة، وتعتبر الإيموجى لما لها ميزات مرحة وسهل استخدامها، تقوم باختصار الكلمات والأوقات الطويلة، ولكن ليست الإيموجى وحدها هى تفعل ذلك فقط.وبعد إطلاق الإيموجى من نوع أفاتار خاصة Facebook Avatar فيسبوك أفاتار، يمكنك إنشاء صور تعبيرية كبيرة […]

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