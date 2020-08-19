اطلاق اكبر واقوى تحديث لـ Google Maps .. صور عالية الجودة للشوارع والمدن

2020/08/19 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة جوجل، تحديثًا، هو الأكبر من نوعه، على تطبيق الخرائط Google Maps؛ بحيث سيظهر التحديث تفاصيل الشوارع والمدن على التطبيق، مثل إظهار الأرصفة والممرات وضيق أو اتساع الشوارع.وبحسب موقع Tech Crunch فإن التحديث يشمل أيضا إظهار عدد من الميزات الطبيعية من صور القمر الصناعى، وستساعد الصور الواضحة في تطبيق Google Maps التنقل بشكل […]

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