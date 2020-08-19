عمرو دياب يعود للتمثيل عبر بوابة نتفليكس

2020/08/19 | 08:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عمرو دياب عودته للتمثيل من جديد، عبر مسلسل تلفزيوني للمؤلف مدحت العدل تارة، وفيلم سينمائي للمخرج طارق العريان تارة أخرى، فضلا عن عدد من شركات الإنتاج المصرية والعربية التي حاولت أن تستحوذ على حقوق عمله المقبل ولكن دون جدى، حتى استطاعت شبكة نتفليكس أن تعلن قبل ساعات عن تعاقدها مع الهضبة لتقديم مسلسل درامي.[…]

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