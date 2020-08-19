2020/08/19 | 08:42 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
حذر الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس، أن السفارة الأميركية تعمل على حرق المحافظات الجنوبية في ظل تشبث المحافظ اسعد العيداني بمنصبه.
وقال الدنبوس في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “السفارة الأميركية في العراق تعمل على حرق المحافظات الجنوبية”، مشيرا إلى الدور السلبي الذي يمارسه القنصل الأميركي في البصرة.
وأضاف أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجهاء الجنوب”: السفارة الأميركية تعمل على حرق محافظاتنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حذر الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس، أن السفارة الأميركية تعمل على حرق المحافظات الجنوبية في ظل تشبث المحافظ اسعد العيداني بمنصبه.
وقال الدنبوس في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “السفارة الأميركية في العراق تعمل على حرق المحافظات الجنوبية”، مشيرا إلى الدور السلبي الذي يمارسه القنصل الأميركي في البصرة.
وأضاف أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وجهاء الجنوب”: السفارة الأميركية تعمل على حرق محافظاتنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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