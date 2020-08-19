وجهاء الجنوب”: السفارة الأميركية تعمل على حرق محافظاتنا

2020/08/19 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الأمين العام لمجلس وجهاء الجنوب الشيخ محمد الدنبوس، أن السفارة الأميركية تعمل على حرق المحافظات الجنوبية في ظل تشبث المحافظ اسعد العيداني بمنصبه.وقال الدنبوس في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “السفارة الأميركية في العراق تعمل على حرق المحافظات الجنوبية”، مشيرا إلى الدور السلبي الذي يمارسه القنصل الأميركي في البصرة.وأضاف أن […]

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