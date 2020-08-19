شاهد.. أميركا في الصدارة عالميا والسعودية عربيا

2020/08/19 | 08:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواصم (العالم) 2020.08.19 - يواصل فيروس كورونا انتشاره في أكثر من 190 دولة للشهر التاسع على التوالي وسط جهود كبيرة للحد من انتشاره، وأعلنت منظمة الصح...

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