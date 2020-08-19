الكاظمي يوجه بإزالة المعوقات لإنجاز مصفى الناصرية الاستثماري

2020/08/19 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإزالة المعوقات، لغرض إكمال إنجاز مصفى الناصرية الاستثماري.

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