2020/08/19 | 09:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحذر من إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض وكالة تقدم الاخبارية.

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