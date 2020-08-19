2020/08/19 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اوضح النائب المستقل باسم خزعل، اسباب حصول الاكراد على مايريدوه من حكومة الكاظمي واستجابة رئيس الوزراء الى مطالبهم، لافتا الى ان سياسات الكاظمي تطبق على المحافظات الجنوبية دون غيرها.وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “الاكراد لايحتاجون الى دعم خارجي للسيطرة على المنافذ الحدودية، حيث يلعبون على ورقة الانقسام الحزبي والطائفي في العراق”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل يوضح اسباب حصول الاكراد على مايريدوه من الكاظمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل يوضح اسباب حصول الاكراد على مايريدوه من الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).