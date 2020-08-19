الفتلاوي: نرفض التواجد الاجنبي ونرغب بتطوير العلاقات مع الجميع باستثناء “اسرائيل”

2020/08/19 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، البرلمان قال كلمته برفض اي تواجد للقوات الاجنبية على ارض العراق، مؤكدا ان العراق لديه رغبة كبيرة بتطوير العلاقات مع جميع دول العالم باستثناء “اسرائيل”.وقال الفتلاوي لـ / المعلومة/، ان “الجميع ينتظر جولة المفاوضات الثانية مع الجانب الاميركي من اجل معرفة مدى التزام الحكومة […]

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