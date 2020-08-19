الرئيس المالي يعلن استقالته من منصبه: لا أريد أن تراق دماء ببقائي

2020/08/19 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، فجر الأربعاء، استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين، عقب ما تداولت وسائل إعلام في مالي أنباء عن حدوث انقلاب عسكري في البلاد.

وقال الرئيس المستقيل في كلمة مقتضبة أذاعها التلفزيون الرسمي: "لا أريد أن تراق الدماء ببقائي في السلطة".وأمس الثلاثاء، اعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأكد متحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، أن اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية، على حد قوله.

وصرح نوهوم توغو المتحدث باسم "ائتلاف إم 5"، بأن "الرئيس لم يرغب في الاستماع إلى شعبه وكنا قد اقترحنا بديلا، لكنه رد بالقتل"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عالمية.

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بغداد اليوم - متابعة

توفي محمد علي تسخيري، المستشار الاعلى لقائد الثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، في شؤون العالم الاسلامي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عاماً، وذلك بعد أن شغل عدة مناصب مهمة في إيران.

وأفادت وسائل الاعلام الإيرانية الرسم

بغداد اليوم- متابعة

قال السيناتور جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، إنه يجب أن يتكاتف الأمريكيون من أجل إخراج الرئيس الحالي من البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "لم يبق على يوم انتخا

بغداد اليوم- متابعة

كادت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن، ليلة الأحد، وفقًا لعدد من الأشخاص كانوا على متن طائرة الرئاسة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن

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