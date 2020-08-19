بغداد تطالب حكومة كردستان بتسليم عائداتها النفطية

2020/08/19 | 09:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، منطقة كردستان العراق بتسليم عائدات النفط على خلفية صرف بغداد 320 مليار دينار لموظفي كرد...

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