مؤسسة الشهداء تعتزم اطلاق استمارة الكترونية خاصة بضحايا الايزيديين والتظاهرات

2020/08/19 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تطلق مؤسسة الشهداء قريبا الاستمارة الالكترونية الخاصة بشهداء التظاهرات وضحايا المكون الايزيدي من المشمولين بقانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية.وقال مدير عام ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان دائرته “وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بشمول شهداء ومصابي التظاهرات منذ تشرين الاول الماضي […]

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