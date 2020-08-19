الكاظمي يوجه بإزالة المعوقات لإنجاز مصفى الناصرية الاستثماري

2020/08/19 | 09:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بإزالة المعوقات، لغرض إكمال إنجاز مصفى الناصرية الاستثماري.وقال المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن” الكاظمي وجه وزارة النفط والجهات ذات العلاقة خلال انعقاد الجلسة الــ 13 بإزالة المعوقات، لغرض إكمال إنجاز مصفى […]

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