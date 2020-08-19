تحذير شبه يومي.. مصرف الرافدين : سنتخذ إجراءات قانونية بحق من “لا يدفع الأقساط”

2020/08/19 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذر مصرف الرافدين اليوم الأربعاء من إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن سداد اقساط القروض بمختلف أنواعها.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” انه “وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية”.وأشار إلى أن “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا […]

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